وزارة النفط: أسلوب صنع الله “منحط”.. وما أدلى به محض افتراء

ليبيا – علقت وزارة النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال في بيان لها اليوم الخميس على ما جاء في كلمة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله، واصفةً أسلوبه بـ”المنحط”.

وزارة النفط والغاز وفي بيانها الذي أطلعت المرصد على نسخة منه قالت: “ليس بالجديد على صنع الله في تعاملاته مع الجميع، وكل العاملين في هذا القطاع يعانون من هذه الممارسات والتعاملات السيئة من طرفه”.

وأضاف البيان: “ومن المحزن أن قطاعًا كالنفط في ليبيا كان يدار منذ تأسيسية بنخبة من الكوادر الوطنية، ثم أصبح إلى وقت قريب تحت هذه الإدارة التي اتضح أمام كل الليبيين مستواها المتدني المهني والسلوكي المنعكس على ممارستها الإدارية العشوائية والتعسفية لهذا القطاع الهام”.

وأردفت الوزارة في بيانها: “لقد مر على هذه المؤسسة ثمانية رؤساء، ولم يخطر ببال أحد بأن هذا القطاع العريق سيبتلى في يوم ما بهذا السقوط السلوكي والمهني”.

وذكرت الوزارة في بيانها: “إن كل العاملين في قطاع النفط يعلمون بأن الرجل مسير من سفارات بعض الدول، وأن وزير النفط والغاز نفسه اصطدم معهم عندما دافعو عن بقائه بشكل سافر، لكنهم اليوم تخلوا عنه بسبب أزمة الطاقة وتسببه في التضليل حتى تفاقمت الأزمة”.

ورأت أن “الادعاءات الباطلة” التي أدلى بها صنع الله محض افتراء، وإن كان وطنيًا كما يدعي لماذا سكت عليها إلى اليوم؟ معتبرةً أنها وسيلة فقط لمحاولة التشويش على نزاهة قرار تكليف مجلس جديد.

ونوهت إلى أن قرار تكليف مجلس إدارة جديدة للمؤسسة تم بطريقة قانونية كاملة صادر عن مجلس الوزراء ولا مجال إلا لتنفيذ القرار، مشيرةً إلى أن الرئيس السابق كان تكليفه غير قانونيًا وبصفة مؤقتة من وكيل وزارة لكنه استمر ثمانية سنوات.

وأكدت أن الرئيس السابق للمؤسسة خصصت له أعلى ميزانية تتحصل عليها المؤسسة في تاريخ ليبيا، لكن بسبب ضعف إمكانيته الإدارية والمهنية فشل في تنفيذها والنهوض بالقطاع.

وزارة النفط والغاز بشرت كل العاملين في القطاع بأن مرحلة الفوضى والعشوائية قد ولت، وأن وزير النفط والغاز سوف يتابع بشكل مباشر الإشراف على مجلس الإدارة الجديد للمؤسسة، وسيعمل في وقت قريب على إرجاعها إلى سابق عهدها من المهنية والعمل المؤسسي بعد طوي هذه الصفحة السيئة في تاريخ القطاع.

