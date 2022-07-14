اتحاد عام عمال النفط: تكليف فرحات بن قدارة يدعم سيادة الدولة على القطاع النفطي | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلن الاتحاد العام لعمال قطاع النفط والغاز، اليوم الخميس، دعمه لتكليف فرحات بن قدارة رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرا أن هذا القرار يدعم سيادة الدولة على قطاع النفط.

وأوضح الاتحاد في بيان له أنه يتابع مجريات الأحداث المستجدة منذ الأمس بخصوص تشكيل مجلس إدارة جديدة لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

ولفت الاتحاد إلى أنه يدعم “خطوات التغيير السلمي التي قام بها مجلس رئاسة الوزراء بتكليف فرحات بن قدارة لرئاسة لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”.

وتمنى الاتحاد العام لعمال النفط والغاز لـ بن قدارة التوفيق في عمله، داعيا إياه إلى “التعاون مع وزارة النفط والعمل معا من أجل فتح الحقول والموانئ النفطية وتطوير البنية التحتية المتهالكة للقطاع والاهتمام بالعنصر الوطني ودعمه وإعادة الإنتاج الى سابق عهده”.

وأكد الاتحاد على شرعية قرار الحكومة الداعم لقرار وزارة النفط لفرض سيادة الدولة على القطاع.

واعتبر الاتحاد أن الاستقواء بالأجنبي للبقاء في السلطة يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبا “النائب العام بفتح تحقيق عاجل بهذا الشأن”.

وشدد البيان على “أن ما يهم عمال قطاع النفط والغاز هو وجود إدارة حكيمة تستطيع تلبية مطالب العمال والعمل كفريق عمل متناسق ومتكامل الأطراف (السيادية والإدارية والفنية) من أجل زيادة الإنتاج لتحقيق الرفاهية لهذا الشعب بغض النظر عن الأسماء”.

وأكد الاتحاد دعمه “غير المحدود” للإدارة الجديدة للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، داعيا الجميع في القطاع عمال وإدارات إلى النأي عن التجاذبات السياسية والعمل من أجل وحدة القطاع وزيادة وتيرة الإنتاج ونشر ثقافة التغيير السلمي للسلطة ورفض التشبث بالسلطة مهما كانت الأسباب.

وأعاد الدبيبة في 7 يوليو الجاري تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة خلفا للمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله الذي رفض قرار الدبيبة.