شركة الكهرباء: تركيب آخر أبراج بمشروع خط نقل الطاقة أوباري الفجيج

أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها تواصل استكمال تركيب آخر 5 أبراج متبقية في مشروع خط نقل الطاقة “أوباري-الفجيج” جهد 220 ك ف.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن تركيب الأبراج يهدف لإدخال 300 ميجاوات من محطة أوباري الغازية على الشبكة العامة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، أكدت الأربعاء، أنها كلفت فروعها بالبلديات “لإعطاء موقف يومي بمدى توافر مادتي البنزين والديزل والوضع العام لشبكة الكهرباء بالبلديات”.

وتوقعت هيئة الرقابة الإدارية تحسن الوضع العام لشبكة الكهرباء خلال الأيام المقبلة، وذلك “بمجرد الإعلان عن رفع القوة القاهرة عن بعض الموانئ والحقول النفطية فسوف يتم البدء في تصدير النفط، وتزويد محطات الكهرباء بالغاز اللازم لتشغيل تلك المحطات”.