ليبيا تشارك في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

شارك وفد ليبي برئاسة وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات، عمر كتي، في اجتماع الدورة العادية الـ41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذي انطلق اليوم الخميس في العاصمة الزامبية لوكاسا.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، اليوم الخميس، ضم الوفد أعضاء من ديوان الوزارة والبعثة الليبية الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي، ويشارك في الاجتماع بالإنابة عن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع الأفريقي ناقش عديد التقارير والملفات المهمة على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفتت الخارجية إلى أنه من ضمن هذه الملفات “إقرار موازنة الاتحاد الأفريقي لعام 2023، واختيار المرشحين الأفارقة في المنظمات الدولية، ومتابعة عملية الإصلاح الهيكلية للاتحاد الأفريقي، والخطة العشرية لتنفيذ أجندة 2063 للتنمية المستدامة، وتداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي في القارة الأفريقية”.

ونوهت وزارة الخارجية بأن اجتماع المجلس التنفيذي سيعقبه عقد الاجتماع التنسيقي نصف السنوي الرابع للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، بتاريخ 17 يوليو، والذي سيشارك فيه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفة ليبيا عضو هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، ورئيس اتحاد المغرب العربي.