صنع الله: على النائب العام ردع مقتحمي مؤسسة النفط

أصدر مصطفى صنع الله المُقال من منصبه، بياناً عبر صفحة مؤسسة النفط على «فيسبوك»- التي لا يزال يسيطر عليها- بشـأن ما وصفه بـ«واقعة اقتحام وتخريب مبنى المؤسسة».

وقال صنع الله، في بيانه، إن مجموعة مسلحة دخلت برفقة عدد من الأفراد المدنيين والملثمين عنوة إلى المبنى الرئيسي لمؤسسة النفط، واعتدت على بعض الموظفين وتعرضت لهم جسديًا ولفظيًا.

وزعم صنع الله، أن الاقتحام أدى إلى إلحاق الضرر ببعض المرافق داخل المبنى الرئيسي، وتسبب في تكسير عدد من المداخل والمخارج بما في ذلك المدخل الرئيسي لقاعة الاجتماعات «قاعة السرير».

وادعى صنع الله، أن الاقتحام تم بطريقة غير قانونية ولتنفيذ قرار باطل صادر عن حكومة منتهية الولاية وموجودة كحكومة أمر واقع بقوة السلاح.

وتابع صنع الله:” نظرا لما يشكله هذا الفعل المشين من جريمة جنائية، فإن مؤسسة النفط تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام باعتباره الأمين العام على الدعوي العمومية الجنائية”، على حد تعبيره.

وطالب صنع الله، النائب العام باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذه الأفعال غير القانونية وردع مرتكبيها، على حد وصفه.

وأكدت مصادر لـ«الساعة 24» أن صفحة المؤسسة الوطنية للنفط الموثقة بالعلامة الزرقاء على “فيسبوك” لا تزال تحت سيطرة صنع الله المقال عن منصبه وينشر عليها بياناته.