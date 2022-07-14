ردا على طلب المشري بشأن مؤسسة النفط.. الدبيبة: الأمر لا يعنيكم

رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على طلب رئيس مجلس الدولة خالد المشري له بسحب قراره بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال الدبيبة في خطاب موجه إلى المشري “نشكركم على رأيكم الاستشاري غير الملزم لمجلس الوزراء وأن هذا الأمر لا يعنيكم وليس في نطاق اختصاصكم.

وكان المشري حذر من أن قرار الدبيبة في هذا التوقيت المفصلي الذي تمر به البلاد قد يؤدي إلى تفكيك المؤسسة وانقسامها الأمر الذي سيعود بكارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني ويزيد من معاناة البلد.