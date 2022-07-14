رئيس المجلس الرئاسي يتلقى برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى من الرئيس الموريتاني

طرابلس 14 يوليو 2022 (وال)- تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وعبر الرئيس الموريتاني في برقيته عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات، لرئيس المجلس، متمنيًا له موفور الصحة والعافية، وللشعب الليبي الشقيق الخير وتحقيق الاستقرار، داعيًا الله بأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. (وال)

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