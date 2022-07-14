المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي: المنفي تلقى برقية تهنئة بعيد الأضحى من الرئيس الإيراني

تلقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، برقية تهنئة من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، “إبراهيم رئيسي”، بمناسبة عيد الأضحى.

وعبر رئيسي، خلالها عن تمنياته للشعب الليبي، بالتقدم والازدهار وتحقيق الاستقرار، وعلى الدول الإسلامية جميعاً بالخير واليمن والبركات.

وكان المنفي، تلقى برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، “محمد ولد الشيخ الغزواني”.

وعبر الرئيس الموريتاني، في برقيته عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، للمنفي، متمنياً له موفور الصحة والعافية، وللشعب الليبي الشقيق الخير وتحقيق الاستقرار.