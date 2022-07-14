أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي، على الشبكة العامة بقدرة 100 ميقا وات.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إجراء التجارب الأخيرة للوحدة الأولى بمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي، حيت دخلت على الشبكة العامة بقدرة 100 ميقا وات ومن المتوقع دخولها رسمياً للشبكة بقدرتها كاملة 185 ميقا وات الأسبوع المقبل.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنها تواصل استكمال تركيب آخر 5 أبراج متبقية في مشروع خط نقل الطاقة “أوباري-الفجيج” جهد 220 ك ف.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء أن تركيب الأبراج يهدف لإدخال 300 ميجاوات من محطة أوباري الغازية على الشبكة العامة.