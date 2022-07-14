مخاطبا المشري.. الدبيبة: تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط ليس من اختصاصكم

العنوان-طرابلس

رد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عبدالحميد الدبيبة، على رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأ، طلب سحب قراره بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال الدبيبة في كتاب وجهه إلى المشري اليوم الخميس “إننا نشكركم على رأيكم الاستشاري غير الملزم لمجلس الوزراء، وأن هذا الأمر لا يعنيكم وليس في نطاق اختصاصكم”.

وحذر المشري في كتاب وجهه إلى الدبيبة في وقت سابق اليوم، من تداعيات تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في الوقت الحالي.

ورأى المشري أن تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “قد يؤدي إلى تفكيك المؤسسة وانقسامها، في هذا التوقيت المفصلي الذي تمر به البلاد، الأمر الذي سيعود بكارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني ويذيد من معاناة البلد”.

وأعاد الدبيبة في 7 يوليو الجاري تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة خلفا للمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله الذي رفض قرار الدبيبة.

ويضم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي كلفه الدبيبة، كل من فرحات بن قدارة (رئيسا)، وعضوية كل من وكيل عام وزارة النفط والغاز وحسين عبدالله صافار ومسعود سليمان موسى، وأحمد عبدالله عمار عبدالله، وفق نص قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022، الصادر في 7 يوليو الجاري.

وأعربت السفارتين الأمريكية والبريطانية في وقت سابق الخميس عن قلقهما الأحداث المصاحبة لقرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.