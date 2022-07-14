المنفي يبحث مع رئيس الأركان العامة أوضاع الوحدات العسكرية

طرابلس 14 يوليو 2022 (وال)- عقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بعد ظهر اليوم الخميس، اجتماع مع رئيس الأركان العامة فريق أول محمد الحداد.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، أوضاع الوحدات العسكرية، وآخر مستجدات توحيد المؤسسة العسكرية، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية، مؤكدًا على ضرورة إلتزام الجميع بالمحافظة على وقف إطلاق النار، وعدم تعريض حياة المدنيين للخطر، لأن ذلك يُعد من الجرائم التي يُعاقب عليها القانون. (وال)

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