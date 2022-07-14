مكافحة الأمراض: ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ارتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا وتواصل حملة التوعية بأهمية تلقى التطعيم ضد فيروس كورونا في المنطقة الشرقية.

ويشرف على الحملة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) والجهات الصحية والمسؤولين داخل مدن سرت، اجدابيا ، بنغازي، البيضاء، درنة، طبرق، امساعد، بيرالاشهب، الوحات.

وقامت فرق بتوعية المواطنين والمقيمين بتقديم النصائح والشروح الوافية حول أهمية تلقى التطعيمات للحفاظ على صحة المواطنين والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا في كل المرافق والمؤسسات والجهات العامة والخاصة والمراكز التجارية وكل الجهات الخدمية داخل المناطق التي تم ذكرها وشملت التوعية النوادي الرياضية ومراكز تجمع الشباب والعيادات والمستشفيات ومختبرات التحليل وجميع المراكز الصحية .

ودعا المركز الوطني من خلال هذه الحملات للتطعيم واستكمال جميع الجرعات للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي خصوصا في هذه الفترة الذي تمر بعض دول العالم بالموجة الخامسة لجائحة كورونا.