بقدرة 100 ميغاوات.. دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي على الشبكة الكهربائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الخميس، دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي على الشبكة الكهربائية بقدرة 100 ميغاوات في إطار التجارب الأخيرة قبل التشغيل الفعلي، متوقعة دخول الوحدة رسميًا إلى الشبكة «بقدرتها كاملة 185 ميغاوات الأسبوع المقبل» وفق ما نشرته عبر صفحته على «فيسبوك».

وبدأت الشركة العامة للكهرباء، التجارب التشغيلية للوحدة الأولى بمحطة كهرباء غرب طرابلس، في 4 يوليو الجاري، استعدادًا لإدخالها على الشبكة الكهربائية بكامل قدرتها الإنتاجية المقدرة بحوالي 185 ميغاوات.

تدريب فريق من المهندسين لتشغيل مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي

وشرعت الشركة العامة للكهرباء في تدريب فريق من المهندسين؛ وذلك استعدادًا لإدارة تشغيل مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي الذي تأمل الشركة دخول أولى وحداته على الشبكة الكهربائية خلال الأيام القليلة المقبلة.

– بالصور: التشغيل المبدئي للوحدة الأولى بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس

– تدريب فريق من المهندسين لإدارة تشغيل مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي

وبدأت الشركة في مايو الماضي، دورة تدريبية لمجموعة من المهندسين تركز على مجال التشغيل ومساعدات المحطة، وتشتمل على جانب نظري وآخر عملي في مختلف التخصصات، وذلك في إطار حرص الشركة على تطوير الكوادر البشرية والرفع من كفاءتهم الفنية استعدادًا لتشغيل المحطة.

تأخر مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي

وتعطل تشغيل الوحدة الأولى لمشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي التي كان مقررًا دخولها على الشبكة الكهربائية أواخر شهر مايو الماضي، إثر تعرضها لأضرار على مستوى خطوط نقل الطاقة ودوائر النقل جراء الاشتباكات التي جرت بمنطقة جنزور، في 15 مايو.

وأعربت الشركة العامة للكهرباء عن أسفها لما حدث في الوقت الذي كانت تستعد فيه الشركة للانتهاء من المشروع الحيوي المنتظر. وأعلن رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، في 19 مايو تعذر الالتزام بالجدول الزمني الخاص بتشغيل مشروع محطة غرب طرابلس، مطالبًا «الحكومة بضرورة التدخل».