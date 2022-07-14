هبوط في سعر اليورو أمام الدينار الليبي

العنوان-طرابلس

تراجع سعر صرف اليورو أمام الدينار الليبي في التعاملات المسائية بالسوق الموازية، اليوم الخميس، ليسجل 5.18 دينار، ليقترب بذلك من سعر صرف الدولار الذي سجل 5.165 دينار.

في حين كان قد سجل اليورو 5.19 دينار في تعاملات أمس الأربعاء، ليتوافق تراجعه في السوق الموازية الليبية مع ما تشهده هذه العملة الأوروبية دوليا؛ إذ انخفض سعر اليورو أمام العملة الأمريكية.

وجرى تداول اليورو مقابل 0.9998 دولار ظهر أمس الأربعاء وذلك للمرة الأولى منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية قبل نحو 20 عاما (ديسمبر 2002). وتأثر اليورو بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل.

أما سعر صرف الجنيه الإسترليني فسجل في السوق الموازية مساء الخميس 5.95 دينار، والليرة التركية 0.30 دينار، والدينار التونسي 1.68 دينار ليبي. وبلغ سعر كسر الذهب 210 دنانير وذلك لعيار 18.