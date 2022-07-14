عبدالله اللافي يبحث مع أعضاء لجنة الستين النصوص الخلافية بمشروع الدستور

طرابلس 14 يوليو 2022 (وال)- استعرض النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، مع أعضاء من الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور “لجنة الستين”؛ مبادرة المجلس الرئاسي لصياغة مبادرة وطنية شاملة لدفع العملية السياسية.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي؛ بأن الجانبين بحثا خلال لقاء عقد أمس الأربعاء، الأزمة السياسية الراهنة بسبب بعض النصوص الخلافية الواردة بمشروع الدستور، وسُبل تحقيق التوافق حولها بين جميع الأطراف.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة المشاورات، التي يجريها اللافي؛ في إطار المهمة التي يتطلع المجلس الرئاسي إلى إنجازها لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. (وال)

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