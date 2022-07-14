رئيس “سونلغاز” الجزائرية: مستمرون في تصدير الكهرباء إلى ليبيا بصفة يومية

أكد رئيس ومدير عام الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ” سونلغاز ” الجزائرية مراد عجال استمرار تصدير الكهرباء إلى ليبيا بصفة يومية.

وجاء ذلك في تصريحات لعجال أمام الصحفيين أمس الأربعاء قال فيها إن الإنتاج الكلي للجزائر من الطاقة الكهربائية يتعدى حاليا 24 ألف ميجاوات وهو ما يضع “سونلغاز” في أريحية بشأن تأمين حاجيات المواطنين من هذه الطاقة.

وبعد أن تطرق إلى تصدير ما يعادل 500 ميجاوات من الكهرباء نحو الخارج, أبرز الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز أن “عملية تصدير الكهرباء إلى الدول الجارة, على غرار تونس و ليبيا, التي شرع فيها منذ سنوات تتم بصفة يومية”، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.