مؤسسة النفط: مسلحين ملثمين اقتحموا المبنى الرئيسي عنوة واعتدوا على بعض الموظفين

العنوان-طرابلس

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، أن “مجموعة مسلحة قامت برفقة عدد من الأفراد المدنيين والملثمين بالدخول عنوة إلى المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط والاعتداء على بعض الموظفين والتعرض الجسدي واللفظي لهم”.

وقالت المؤسسة في بيان مرفق بمقطع فيديو مسجل أن “الاقتحام قد أدى إلى إلحاق الضرر لبعض المرافق داخل المبنى الرئيسي وتكسير عدد من المداخل والمخارج بما في ذلك المدخل الرئيسي لقاعة الاجتماعات الرئيسية بالمبنى (قاعة السرير)”، مشيرة إلى أن ذلك موثق.

وقالت المؤسسة أن “هذا الاقتحام قد جرى بطريقة غير قانونية ولتنفيذ قرار باطل صادر عن حكومة منتهية الولاية وموجودة كحكومة أمر واقع بقوة السلاح”، في إشارة على ما يبدو إلى دخول رئيس مجلس الإدارة المكلفة من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية فرحات بن قدارة مبنى المؤسسة.

ونبهت المؤسسة إلى أن “هذا الفعل المشين يشكل جريمة جنائية»، لافتة إلى أنها «تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام باعتباره الأمين العام على الدعوى العمومية الجنائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال هذه الأفعال غير القانونية وردع مرتكبيها”.

ووصل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، فرحات بن قدارة، إلى مبنى المؤسسة الرئيسي في العاصمة طرابلس، صباح اليوم. وقال في تصريحات صحفية إنه عمليا تسلّم اليوم الخميس منصبه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، ويوم الأحد سيجتمع المجلس الجديد كاملا.

وأعاد الدبيبة في 7 يوليو الجاري تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتكليف مجلس جديد برئاسة فرحات بن قدارة خلفا للمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله الذي رفض قرار الدبيبة.