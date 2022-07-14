وزارة النفط تحذر القائمين على صفحات مؤسسة النفط بوسائل التواصل الاجتماعي | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

حذرت وزارة النفط والغاز القائمين على إدارة صفحات المؤسسة الوطنية للنفط بوسائل التواصل الاجتماعي من استعمالها لأي غرض شخصي.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه لوحظ أن الصفحة تحوي إدراجات تحريضية، مشيرة إلى أنه لم يتم استلامها حتى الآن.

وذكرت وزارة النفط أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدّ كل من يقوم باستخدام هذه الصفحات لأي غرض خاص أو تحريضي.

وحذرت الوزارة من قام بإرسال رسائل عبر الإيميل للعاملين بالمؤسسة طالباً منهم العمل من البيوت وعدم الحضور للمباني الإدارية.

وطالبت وزارة النفط والغاز المكاتب الإعلامية للشركات النفطية بعدم مشاركة أي منشور صادر عن هذه الصفحات.

وختمت وزارة النفط، أن كل القرارات والقوانين ستنفذ ويتحمّل كل شخص المسؤولية أمام القانون.