وزارة النفط تحذر القائمين على إدارة صفحات مؤسسة النفط بمواقع التواصل

حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، القائمين على إدارة صفحات المؤسسة الوطنية للنفط بوسائل التواصل الاجتماعي من «استعمال هذه الصفحات لأي غرض شخصي»، وذلك نظرًا لعدم استلامها رسميًا، لافتة إلى أنها «لاحظت أن بها إدراجات تحريضية».

وقالت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد «كل من يقوم باستخدام هذه الصفحات لأي غرض خاص أو تحريضي».

وزارة النفط: رسائل تصل للعاملين بالمؤسسة تطالبهم بالعمل من البيوت

كما حذرت من قام «بإرسال رسائل عبر الإيميل للعاملين بالمؤسسة طالبًا منهم العمل من البيوت وعدم الحضور للمباني الإدارية»، داعية المكاتب الإعلامية للشركات النفطية إلى عدم مشاركة أي منشور صادر عن هذه الصفحات، مشددة على أن «كل القرارات والقوانين ستنفذ ويتحمل كل شخص المسؤولية أمام القانون».

مؤسسة النفط: مجموعة مسلحة رفقة أفرد مدنيين ملثمين اقتحموا المبنى الرئيسي عنوة واعتدوا على بعض الموظفين

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وأثار قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة رقم (642) لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل المؤسسة الوطنية للنفط ردود فعل واسعة بعدما رفض رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله القرار.

ويضم مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الذي كلفه الدبيبة، كلًا من فرحات بن قدارة (رئيسًا)، وعضوية كل من وكيل عام وزارة النفط والغاز، وحسين عبدالله صافار، ومسعود سليمان موسى، وأحمد عبدالله عمار عبدالله، وفق نص قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (642) لسنة 2022، الصادر في 7 يوليو الجاري.

ابن قدارة يتسلم مهامه

ووصل ابن قدارة، إلى مبنى المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي في العاصمة طرابلس، صباح اليوم. وقال في تصريحات صحفية إنه عمليًا تسلّم منصبه رئيسا لمجلس إدارة المؤسسة، ويوم الأحد سيجتمع المجلس الجديد كاملًا.

لكن المؤسسة الوطنية للنفط أصدرت بيانًا اتهمت فيه «مجموعة مسلحة رفقة عدد من الأفراد المدنيين والملثمين بالدخول عنوة إلى المبنى الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط والاعتداء على بعض الموظفين والتعرض الجسدي واللفظي لهم».