أعيان قبائل السعادي والمرابطين يجددون تأكيدهم على شرعية مجلس النواب لقيادة البلاد

القبة 14 يوليو 2022 (وال) بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الخميس، مع وفد من أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين؛ آخر مُستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والأوضاع الخدمية للمواطن.

وجدد الوفد في بيان أصدروه عقب لقائهم صالح في مدينة القبة، تأكيدهم على شرعية مجلس النواب لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا، وعن ثقتهم في المجلس وفقا لما صرح به المتحدث الرسمي باسمج مجلس النواب عبدالله بليحق.

كما أكد وفد السعادي والمرابطين على إتباع نهج التعبير السلمي في المطالب المشروعة، خاصة المتعلقة بالظروف المعيشية للمواطن، مؤكدين إدانتهم وبشدة لأي تعبير فوضوي والإعتداء على مرافق وممتلكات الدولة، خاصة ما حصل لمقر مجلس النواب في مدينة دار السلام طبرق.

وأعتبر الوفد الاعتداءات التي تعرض لها مقر مجلس النواب بمدينة طبرق، إعتداء على شرعية الدولة ولا يخدم إلا أصحاب النفوس المريضة. (وال)

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