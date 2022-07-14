بعيو يعلق على قرار الدبيبة بإعفاء صنع الله | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

علق الصحفي والكاتب محمد بعيو على قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بخصوص إعفاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله من منصبه.

وقال بعيو في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”ذهاب صنع الله ليس ثمناً لبقاء الدبيبة، والنفط والغاز لن يكونا أوراقاً في الصراع الليبي العبثي”.

وأضاف الصحفي :”النفط والغاز عناصر استقرار في أسواق الطاقة، وتحسين معيشة الليبيين، معادلة لن يفهمها الدناقي والوهميين”.

وكان قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإعفاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من منصبه جدلًا واسعًا.

ورفض صنع الله القرار واعتبر أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية وأنه لن يعتد بقراره، في حين أعلن رئيس مجلس الإدارة الجديد فرحات بن قدارة أنه استلم مهامه وتعهد بإيجاد حل لكافة إشكاليات المؤسسة.