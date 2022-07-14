امغيب: نحتاج إلى تهنئة «بن قدارة» بدون أن نعترف بقرار الدبيبة

عبر سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، عن سعادته بقرار إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة”، والإطاحة بمصطفى صنع الله رئيس المؤسسة المُقال.

وقال امغيب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” شخصياً ، بقدر ما أسعدتني واقعة تنحية المدعو صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، بقدر ما أحزنني أن يكون قرار التنحية صادر من الدبيبة”.

وتابع:” المهم الآن نحتاج صيغة تهنئة نقدمها لـ«فرحات بن قدارة» بدون أن نعترف بقرار الدبيبة!!؟؟”.

تجدر الإشارة إلى أن قرار حكومة الدبيبة نصّ على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.