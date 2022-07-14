شاهد في «وسط الخبر»: ابن قدارة في المنصب وصنع الله يرفض.. ما مصير قطاع النفط الليبي؟

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على التطورات اللاحقة على قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، وهو القرار الذي رفضه مصطفى صنع الله، وقال إن الشركات التابعة للمؤسسة لا تزال تتبع تعليماته.

وأشارت الحلقة إلى طبيعة العلاقة التي كانت تجمع صنع الله والدبيبة قبل الصدام الأخير، الذي يزعم محللون أن ثمة صفقة بين الدبيبة وحفتر، تقود إلى الإطاحة بصنع الله من المنصب، فيما قرر الأخير هدم المعبد على الجميع، حين شن هجومًا حادًا على الإمارات التي اتهمها بتدبير «مؤامرة» ضد المؤسسة.

– صنع الله يؤكد لـ«رويترز» أن مؤسسة النفط ما زالت تتبع تعليماته

– السفارة البريطانية: يجب حماية واحترام استقلالية وسلامة المؤسسة الوطنية للنفط

– مؤسسة النفط: مجموعة مسلحة رفقة أفرد مدنيين ملثمين اقتحموا المبنى الرئيسي عنوة واعتدوا على بعض الموظفين

هذه التطورات أثارت تساؤلات عدة حول مصير قطاع النفط الليبي وهل تقود إلى انقسام المؤسسة بين طرفين، وما مدى اعتراف المجتمع الدولي بالمجلس الجديدة، وهي الأسئلة التي أجاب عنها كل من: الكاتب والأكاديمي الدكتور أحمد معيوف، والخبير في قطاع النفط عيسى رشوان، والمحلل السياسي ناصف الفرجاني.