الدبيبة: صنع الله تجنى بتصريحات غير مسؤولة في حقي وحق بعض المسؤولين | أخبار ليبيا 24

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قال رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله تجنى بتصريحات غير مسؤولة في حقي وحق بعض المسؤولين.

وأضاف الدبيبة – في خطاب إلى النائب العام – أن صنع الله امتنع عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح رئيس الحكومة، أن رئيس المؤسسة المقال منع لجنة التسليم والاستلام المشكلة من قرار رئيس مجلس الوزراء عن أداء مهامها.

وذكر الدبيبة، أن صنع الله قام بسبي في شخصي ووزير النفط والغاز وبعض المسؤولين الآخرين وطالهم بالتشهير وحرض على التمرد ضد واجبات الوظيفة العامة.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن رئيس المؤسسة تعرض بشكل مغرض لعلاقة ليبيا مع الغير ما من شأنه إلحاق الضرر بعلاقاتها.