أوحيدة يشدد على ضرورة التحقيق في تصريحات صنع الله | أخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24

علق عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة على تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله.

وقال أوحيدة :”ما صرح به صنع الله ليلة البارحة في حق بعض المسؤولين في حكومة طرابلس والتستر عليهم إلى حين تغير مجلس الإدارة يستحق فتح تحقيق من مكتب النائب العام”.

وشدد عضو المجلس على ضرورة الوقوف على مصداقية ما أدلى به من عدمه والتحقيق مع المذكورين في هذه التأمر والانتهاكات الجسيمة في حق الدولة.

وكان مصطفى صنع الله تحدى المقال قرار إقالته، حيث وصل مساء الأربعاء إلى مقر المؤسسة في طرابلس بعد أدائه لمناسك الحج.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في خبر عاجل، وصول صنع الله للمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس بعد عودته من اداء مناسك فريضة الحج واستقباله من قبل العاملين فيها.