وزارة النفط: صفحات مؤسسة النفط لم يتم استلامها رسمياً ولاحظنا أن بها إدراجات تحريضية

حذرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة محمد عون، اليوم الخميس، القائمين على إدارة صفحات المؤسسة الوطنية للنفط بوسائل التواصل الاجتماعي من استعمالها لأي غرض شخصي.

وقالت وزارة النفط، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن صفحات مؤسسة النفط لم يتم استلامها رسمياً، ولاحظنا أن بها إدراجات تحريضية .

ولفتت وزارة النفط، إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدّ كل من يستخدم هذه الصفحات لأي غرض خاص أو تحريضي .

وحذرت وزارة النفط، من قام بإرسال رسائل عبر الإيميل للعاملين بالمؤسسة طالباً منهم العمل من البيوت وعدم الحضور للمباني الإدارية، متابعة:” نُعلم المكاتب الإعلامية للشركات النفطية بعدم مشاركة أي منشور صادر عن هذه الصفحات”.

وأوضحت وزارة النفط، أن كل القرارات والقوانين ستنفذ ويتحمّل كل شخص المسؤولية أمام القانون.

وكانت مصادر قالت لـ«الساعة24» إن صفحة المؤسسة الوطنية للنفط الموثقة بالعلامة الزرقاء على “فيسبوك” لا تزال تحت سيطرة صنع الله المُقال، من منصبه وينشر عليها بياناته.