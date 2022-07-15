بينها زيادة المرتبات..المبروك وبن قدارة يستعرضا بعض المواضيع التي تهم قطاع النفط

العنوان – طرابلس

استعرض وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك مع رئيس مجلس إدارة الموسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بعض المواضيع التي تهم قطاع النفط.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الحميس قرار مجلس الوزراء باعتماد ترتيبات مالية مؤقتة للمؤسسة.

وبحث المبروك وبن قدارة زيادة مرتبات العاملين بالمؤسسة وآليات تطبيق علاوة التمييز المقررة لصالح العاملين بقطاع النفط.

كما تم متابعة إجراءات تسييل التفويضات المالية وفق الخطة المعدة للتطوير وزيادة معدلات الإنتاج .

وأختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماعات بشكل دوري مابين الوزارة والمؤسسة للتعزيز مبدأ الشفافية والمكاشفة والإفصاح عن الموارد النفطية والعدالة في توزيع الايرادات خدمة للوطن والمواطن