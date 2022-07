ليبيا – تساءل عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 صالح جعودة عن توقيت تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال مصطفى صنع الله.

جعودة وفي تغريدةله عبر حسابه الرسمي على موثع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “ليس دفاعًا عن الدبيبة أو ترحيبًا بابن قدارة، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه للحاج مصطفى، لماذا لم نسمع بكل هذا إلا بعد قرار إقالتك؟”.

