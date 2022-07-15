وزارة النفط تحذر القائمين على إدارة صفحات مؤسسة النفط من استعمالها لأغراض شخصية

العنوان – طرابلس

حذرت وزراة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية القائمين على إدارة صفحات مؤسسة النفط بوسائل التواصل الاجتماعي من استعمالها لأغراض شخصية.

وأكدت الوزارة أن صفحات مؤسسة النفط لم يتم استلامها رسمياً، ولوحظ أن بها إدراجات تحريضية

وشددت وزارة النفط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدّ كل من يستخدم هذه الصفحات لأي غرض خاص أو تحريضي.

وأشارت إلى أن من قام بإرسال رسائل عبر الإيميل للعاملين بالمؤسسة طالباً منهم العمل من البيوت وعدم الحضور للمباني الإدارية.

ودعت وزراة النفط والغاز المكاتب الإعلامية للشركات النفطية بعدم مشاركة أي منشور صادر عن هذه الصفحات

وأكدت الوزارة أن كل القرارات والقوانين ستنفذ ويتحمّل كل شخص المسؤولية أمام القانون.