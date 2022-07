الزوي: الدبيبة لايستطيع أن يغير توقيع صنع الله المعتمد لدى منظمة أوبك

ليبيا – رأى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية علام الزوي أن قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة لن يمضي لعدة أسباب، بينها أنه لا يملك سندًا قانونيًا لخطوته بإقالة مجلس إدارة المؤسسة، في حين أن ذلك من صلاحيات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

الزوي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن مجلس النواب متمسك بصنع الله، وهو ما تجلى بوضوح في بيان رئيس لجنة الطاقة البرلمانية عيسى العريبي قبل أيام، والذي اعتبر فيه المساس بصنع الله خطًا أحمر.

وأضاف: “بإمكان صنع الله اللجوء إلى القضاء الإداري الذي سيحكم لصالحة من أول جلسة، كون الأمر لا يختلف عليه اثنان، فإقالة رئيس هيئة سيادية ليس من صلاحيات السلطة التنفيذية بل التشريعية، وذلك ليس فقط في ليبيا بل بمعظم دول العالم”.

وأكد أن مصطفى صنع الله ليس بالرجل الضعيف، فالجميع يعرف قوة الرجل التي ربما يستمدها من دعم دولي له خاصة بريطانيا التي يحمل صنع الله جنسيتها.

أما داخليًا فاعتبر الخبير أن لصنع الله ثقل كبير وربما هو أيضًا يكون لديه مليشيات تأتمر بأمره ويمولها وتدافع عنه أمام مليشيات الدبيبة في حال حاولت إجباره على تنفيذ قرار عزله.

وفي أسوأ الأحوال، رأى الزوي أنه بإمكان صنع الله في حال استخدم الدبيبة مليشياته لإجباره على التسليم أن يغادر خارج البلاد ويعمل من هناك في أي دولة.

ولفت إلى أن تلك الخطوة سبق أن نفذها محافظ البنك المركزي الصديق الكبير حين أحس بالخطر في ليبيا، حيث استقر بمكتب له في مالطا وسير أمور المصرف المركزي من هناك لسنوات عديدة.

وتابع في هذا السياق: “المهم في الأمر هو التوقيع المعتمد ومصطفى صنع الله توقيعه هو المعتمد في كل العالم، ولن يستطيع الدبيبة فاقد الشرعية الدولية والمحلية تغيير التوقيع المعتمد لدى منظمة أوبك”.

كما أشار إلى أن عقود النفط تسري بأجل لاحق، حيث يتم التعاقد على كميات كبيرة من النفط مع الدولة الليبية لمدة خمس أو عشر سنوات، ما يعني أن جميع عقود النفط التي تبيعها ليبيا حاليًا ومستقبلًا ستكون بشرعية توقيع مصطفى صنع الله المسبقة عليها.

وقال: “سوق النفط لا يعرف المجاملة، ولن يعترف بالتجاذبات السياسية بين صنع الله والدبيبة ولن يسمح بأي توتر في عقود النفط وسوق النفط العالمي”.

وختم الزوي كاشفًا أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الدبيبة الإطاحة بصنع الله، حيث فعل ذلك العام الماضي وفشل في الأمر، موضحا أن صنع الله يعتبر الرجل الذي أدار المؤسسة منذ عام 2014، رغم كل تلك المشاكل والانقسامات، وحافظ على موقعه مع كل الحكومات ولن يستطيع رجل بلا شرعية مثل الدبيبة إسقاطه إلا بصفقة مسبقة يكون صنع الله نفسه طرفًا فيها.

