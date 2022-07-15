الحاجي: اتهام آل دبيبة بالتورط في المال العام ليس بجديد

تفاعل جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، مع اتهامات مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، لرئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وعائلته بالتورط في قضايا فساد ومال عام، إثر قيام الأخير بإقالة صنع الله.

كتب قائلًا على فيسبوك: “آل “دبيبة” متورطين في المال العام وعلى رأسهم “علي دبيبة”..! لم يأتي أحد بجديد ومن يفتح هذا الملف الآن إما جاهل بالمؤامرة التي تهدد وجودنا كشعب في دولة اسمها ليبيا أو انتهازي رخيص من ساسة آخر زمن”.

وتابع الحاجي: “وأي رهط يصفي حساباته مع آل دبيبة في هذا التوقيت فضحه الله لا يدعي أنه يعمل لمصلحة ليبيا..! والمنشور القادم سيكون توضيح حول تكليف “قدارة”.. التعليق: أرجوا أن أكون على خطأ فيما قادني تفكيري من أن كارثة ستحل بليبيا وبمستقبل وجودنا.. أبحث عن المنشورات السابقة وتحقق من حجب الصفحة بسبب تلك المنشورات حول التهديد القادم ودور قناة الجزيرة.. تعرف بنفسك عن السبب” على حد تعبيره.