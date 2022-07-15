الحويج: سيتم الإعلان عن برنامج لزيادة إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل يوميا

العنوان – طرابلس

قال وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة، محمد الحويج، إنه سيتم الإعلان عن برنامج، لزيادة انتاج النفط، إلى 3 ملايين برميل يوميا.

وأوضح الحويج في تصريحات صحفية أن هذا الأمر يتحقق من خلال دعم الكوادر الوطنية في قطاع النفط، ومنح حوافز تشجيعية للشركات الأمريكية والأوروبية العاملة في السوق الليبي، وبما يعزز مكانة ليبيا في أسواق النفط الدولية.

وذكر وزير الاقتصاد أن هذا البرنامج، سيضمن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويعزز التنمية المكانية وتفعيل المسؤولية الاجتماعية والتوعية الإعلامية، وبما يضمن استقرار القطاع النفطي ومنع عمليات التهريب والاغلاقات المتكررة.

ولفت الحويج إلى أن هذا سيدفع لأن يكون النفط دائماً مظلة جامعة لكل الليبيين، والنأي به عن التجاذبات السياسية وبما يعزز الاستقرار ودعم الإنتاج.