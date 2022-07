ليبيا – أكد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي أن اللقاء المزمع عقده بين رئيس المجلس عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان سيتم بحسب ترتيبات سابقة خلال المدة القريبة القادمة ولا صحة لإلغائه أو تأجيله.

المريمي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانواراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قال: إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تلقى دعوة من السلطات التركية لزيارة أنقرة.

وأشار إلى أن هناك ترتيبات لعقد جلسة لمجلس النواب الأيام القادمة سيتم الإعلان عنها من خلال هيئة رئاسة المجلس.

The post المريمي: لقاء صالح والمشري في أنقرة سيتم خلال المدة القريبة القادمة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية