الجدك: اتهامات صنع الله للدبيبة مستفزة ومعيبة وبذيئة

تفاعل إدريس امحمد الجدك رئيس التجمع الوطني للمصالحة مع عزل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، معتبراً أنه بالرغم من أن إجراءات العزل ، كانت مستعجلة، وبحاجة لتداولها ومناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء، كما ورد في اجتماع مجلس الوزراء السابق بجادو، إلا أن تصريح صنع الله، تصريح مستهجن، ومستفز بل معيب جدا.

أضاف في بيان: “ما حملة من عبارات وإيحاءات بذيئة ، لا تليق البتة ، أن يقوم مسؤول عام مثل : صنع الله ، بهذه العنترية الزائفة ، لأننا نحن ليبيون نعرفوا بعض ، وما فيه سر مخفي على أحد ، خصوصا (صنائع) صنع الله عبر فترة تولية إدارة المؤسسة “.

وتابع قائلًا: “وعموما أزعم أنه تصريح (صنع الله) ، غير موفق البتة ، بأي حال من الأحوال ، وغير مبرر مطلقا ، رغم انه سرد عدة معلومات مهمة ، نأمل من : رئيس حكومة الوحدة الوطنية الرد عليها عاجلا ، لا آجلا” وفق تعبيره، حيث اتهمه صنع الله بقضايا فساد هو وعائلته.