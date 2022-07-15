أمن بنغازي: ضبط شخص يمتهن السلب من المواطنين بقوة السلاح

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة ضبط شخصًا مُتعاطيًا لحبوب الهلوسة يمتهن السلب من المواطنين والعمالة الوافدة بقوة السلاح.

وأضافت المديرية أنه عقب ورود معلومات من أحد المصادر لدى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عن شخص يقوم بالرماية العشوائية وترويع الآمنين بأحد شوارع منطقة السلماني.

وأكدت المديرية أن رئيس القسم أصدر تعليماته بضبط الشخص المطلوب وتم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة السلماني بالقرب من صيدلية الشعب وتمت مشاهدة شخص يقوم بالرماية العشوائية بواسطة سلاح ناري نوع خرطوش ويتلفظ بألفاظ بذيئة.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي أنه لوحظ أن الشخص في حالة هستيرية وتم التعامل معه من قبل أعضاء التحريات والقبض عليه.

وأفادت أنه تم الانتقال به إلى القسم وإيداعه بالحجز القانوني لحين عودته إلى رشده وبالإستدلال معه حين عودته لرشده تبين أنه يُدعى أ.م.م .من مواليد 1997 واعترف بقيامه بعمليات سلب ضد المواطنين والعمالة الوافدة بقوة السلاح.

وأشارت المديرية إلى أنه بالتعميم عليه اتضح هروبه من مؤسسة الإصلاح والتأهيل سجن الكويفية حيث كان مسجوناً على ذمة قضايا سلب وسرقة بالإكراه وتمت إحالته إلى النيابة العامة.