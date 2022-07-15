قبائل السعادي والمرابطين: الهجوم على البرلمان لا يخدم إلا أصحاب النفوس المريضة

التقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بمكتبه في مدينة القبة وفداً من أعيان ومشايخ ونشطاء ومثقفي قبائل السعادي والمرابطين ، وتناول اللقاء مُستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والأوضاع الخدمية للمواطن.

وجدد الوفد في بيانهم في اختتام اللقاء على تأكيدهم على شرعية مجلس النواب لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ بلادنا الحبيبة وعن ثقتهم في مجلس النواب.

كما أكد وفد السعادي والمرابطين على اتباع نهج التعبير السلمي في المطالب المشروعة وخاصة المتعلقة بالظروف المعيشية للمواطن مؤكدين إدانتهم وبشدة لأي تعبير فوضوي والاعتداء على مرافق وممتلكات الدولة وخاصة ما حصل لمقر مجلس النواب في مدينة دار السلام طبرق الذي يُعتبر اعتداء على شرعية الدولة ولا يخدم إلا أصحاب النفوس المريضة.