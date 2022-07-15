الحويج: سنطرح برنامج يضمن التوزيع العادل لإيرادات النفط

أعلن محمد الحويج وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن برنامج لزيادة إنتاج النفط لـ3 ملايين برميل يوميًا.

وقال الحويج، في تصريحات صحفية، إن البرنامج يعتمد على دعم الكوادر الوطنية بقطاع النفط ومنح حوافز تشجيعية للشركات الأمريكية والأوروبية لتعزيز مكانة ليبيا في أسواق النفط الدولية.

ولفت الحويج، إلى أن هذا البرنامج سيضمن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز، بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويعزز التنمية المكانية وتفعيل المسؤولية الاجتماعية والتوعية الإعلامية.

وشدد الحويج، على أن هذا البرنامج يضمن استقرار القطاع النفطي ومنع عمليات التهريب والإغلاقات المتكررة.

وأشار الحويج، إلى أن هذا البرنامج سيدفع لأن يكون النفط مظلة جامعة لكل الليبيين، والنأي به عن التجاذبات السياسية وبما يعزز الاستقرار ودعم الإنتاج.