بشير السويحلي: ستنكشف الفترة المقبلة ملفات فساد بيع النفط وطريقة تسويقه

قال بشير السويحلي، نجل عبد الرحمن السويحلي رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق، إن الفترة القادمة ستنكشف ملفات فساد كبيرة، على حد زعمه.

وأضاف السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” تتعلق ملفات الفساد ببيع النفط الليبي وطريقة تسويقه”، بحسب قوله.

ولفت إلى أن صفقات أخرى مشبوهة تمت مع شركات أجنبية كبرى للتنقيب والإنتاج في ليبيا، على حد تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن قرار حكومة الدبيبة نصّ على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.