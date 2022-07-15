الأسمر: «بن قدارة» بات يملك الورقة الرابحة لحل الأزمات في ليبيا

قال المحلل السياسي محمد الأسمر، إن مباشرة المهام في المؤسسة الوطنية للنفط ليست بالصعبة ولكن التحدي الحقيقي هي مألات إنتاج النفط وأين سينفق أمواله.

وأضاف الأسمر، في تصريحات صحفية، أن هيئة الرقابة وديوان المحاسبة هي من ستحسن الأداء في المؤسسة.

ولفت الأسمر، أن القرار الذي صدر عن الدبيبة تم إنفاذه وأن الدبيبة يخرق كل القوانين الدولية والإتفاقات ويعمل تحت حماية ميليشيات مسلحة.

وأشار الأسمر إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة بات يملك الورقة الرابحة وهي البنك المركزي وهو اللاعب الرئيسي لحل الأزمات.

تجدر الإشارة إلى أن قرار حكومة الدبيبة نصّ على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.