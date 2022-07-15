شركة الكهرباء: بدء تنفيذ الخط الرابط بين محطتي جنوب وغرب طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء البدء في أعمال تنفيذ خط 400 الرابط بين محطة جنوب طرابلس ومحطة غرب طرابلس.

يذكر ان هذا الخط سيساهم في نقل الطاقة ويخفف من الاحمال على الخطوط السابقة، وفق منشور للشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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