ليبيا – أيد رئيس نقابة النفط سالم الرميح قرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، معربًا عن رفضه التدخل الخارجي بقطاع النفط.

الرميح وفي تصريحات خاصة لقناة “فبراير”، قال: إن قرار تغير مجلس إدارة المؤسسة قانوني وجاء وفق قانون النفط وتعديلاته وقرار إنشاء المؤسسة.

وأضاف: “تصريحات صنع الله كلام لا يمكن أن يصدر عن إنسان عاقل ومسؤول”.

