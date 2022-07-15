محمود عبدالعزيز: لا حل إلا الثورة ومسح الجميع

اعتبر العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، محمود عبد العزيز، أن استعادة الثورة في ليبيا، الحل الرئيسي للأزمة، مع ضرورة التخلص من الجميع، على حد تعبيره.

وقال عبدالعزيز، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” لا حل إلا الثورة لاستعادة الثورة ومسح الجميع ومحاسبتهم”، على حد قوله.

وكان محمود عبد العزيز، انتقد قرار حكومة الدبيبة بإقالة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “مصطفى صنع الله” وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة “فرحات بن قدارة”.

وقال “عبد العزيز” ، وقتها، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “بن قدارة حتى بمعيار الخبرة لا يصلح لمؤسسة النفط، عمره ما اشتغل ولا يعرف حاجة عن قطاع النفط، خلاص البلاد معاش فيها بشر ينفع ؟ معاش فيها كفاءات؟ شي يقهر”.

وأضاف:” نحن أكثر من هاجم صنع الله ومواقفه وطريقة خروجه وتصرفاته حيال إيرادات النفط، ولكن استبداله ببن قدارة فنشهد بالله أنها طامة أكبر من بقاء صنع الله”.

تجدر الإشارة إلى أن قرار حكومة الدبيبة نصّ على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.