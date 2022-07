الغرياني يهاجم الأمم المتحدة ويطالب بطرد حكومة باشاآغا

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إنه يجب خروج المظاهرات بقوة للمطالبة بهدف واحد وهو إسقاط المجلسين ومعهم الأمم المتحدة التي تنظر للصراع من بعيد وهي تعلم أن الحكومة جاءت بها الأمم المتحدة.

الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الحكومة الموازية موجودة لصرف أموال الليبيين لا لدعم الاستقرار، مطالبًا الليبيين بضرورة طردها من ليبيا لأنها لا تعمل إلا على الفساد.

وأضاف: “ليبيا محتلة وليست صاحبة قرار، والاحتلال بسلب الإرادة والتي أسهل للأعداء من ذي قبل، يجب أن نعمل ليل نهار لنحرر أنفسنا بكل الوسائل التي نملكها، الآن أنبه المسؤولين على خطورة تحملهم المسؤولية وتقصيرهم فيها بما نراه مما يعانيه الناس في ليبيا، ان المسؤولية في يوم القيامة فردية ولا يتحمل عنك شيء أحد، كل إنسان مرهون بعمله”.

ورأى أن المصالحة مع خليفة حفتر وعقيلة صالح وهذه المجالس مجرد لعبة وليست مصالحه بل يستغلونه لإلهاء الشعب والظالم يستمر في ظلمه.

الأوضاع الموجودة الآن ببن الناس لا تطاق والناس طفح بهم الكيل عندما خرجوا قبل العيد في مظاهرات في ليبيا، وهذه المظاهرات دفعهم لها الاضطرار؛ لأن الناس عدموا كل شيء كالخدمات الموجودة في الدولة مفقودة أينما اتجهت كالكهرباء والتعليم وغيرها وحرارة وظلام وهذا نوع من التعذيب، من في الكهرباء يعذبون الناس وهو متعمد مع سبق الإصرار.

وزارة الصحة والمستشفيات لا تجد إلا الخداع والمكر والوعود الكاذبة للمرضى والمستشفيات الأطباء المتخصصين الذين يشتغلون في العيادات عندهم جدول ثابت، يؤدون حقوق الناس عليهم والله في المستشفيات ويعالجون المرضى الضعفاء والفقراء، هذه أشياء نادرة جدًا.

وزارة الاقتصاد عندما صدر قرار عن مسألة الأسعار وأن السوق مسيطرة عليه العصابات، لا يمكن لمرتب شخص واحد في الأسرة يستطيع أن يكفيه الشهر، يجب أن يشتغل هو وابنه وزوجته وبناته ليصلوا لقوتهم. هذه الأموال التي تسلب من الناس تباع الأسعار اضعاف ثمنها والذي يبيع لا عنده دين ولا خوف من الله.

الأمراض متفشية في المجتمع، والسبب ما يجري من تدهور بغيض موجود في البلد وليس هناك من يعمل على شيء من الإصلاح ولا يوجد هناك رقابة والفساد العام في الرشاوى والأموال كله من الفساد في الأرض وبلاء عظيم وينذر بعقوبة شديدة على الأمة.

ما يجري في بلادنا دفع الناس أن يخرجوا الأيام الماضية ويتظاهروا وهذه التظاهرات ربما بعض المفسدين الذين لهم سوء نية، ولهم عزم على أن يستمر الفساد؛ لأنه لما يخرج المتظاهرين ويطالبون بإنهاء الأجسام الجاثمة على صدور الناس وتبديل المسؤولين معناه المفسدين واللصوص والخونة ومن يعبثون بكل ما يتعلق بضروريات الناس، هؤلاء لا يجدون لهم سوق ولا محل لذلك مستميتين بأن يستمر الفساد.

يجب المظاهرات أن تخرج بقوة بعد العيد وتكثر الأعداد وإذا تخللتهم العناصر الفاسدة يجب أن يخرجوهم من بينهم، حتى يتميز المفسدون من المصلحين والحق من الباطل، لا تسمحوا أن يكونوا بينكم ويخلطوا عليكم شعاراتكم ويتكلمون بما يريدون. لا بد للناس أن يكثروا ويغالبوا المفسدين ولا يسمحوا بهؤلاء المندسين.

ينبغي أن تخرج المظاهرات بقوة تطالب بهدف واحد هو إسقاط المجلسين، ومعهم الأمم المتحدة التي تتفرج على الصراع وتذكي ناره وتعلم أن الحكومة جاءت بها الأمم المتحدة وليس المفتي وفلان وعلان، وهي التي تعترف بها ومع ذلك لما تسمع الأمم المتحدة بتصريح الحكومة الموازية بالأمس تصمت ولا تتكلم، موجودة وغير موجودة في البلد، موجودة لصرف أموال الليبيين والسفريات وتنقلات وفنادق أو لدعم الاستقرار، لا تلوم حفتر ولا عقيلة ولا الحكومة الموازية مع أنها تعترف بحكومة الوحدة الوطنية، أليس هذا أوضح بيان أنه يجب على الليبيين أن يطردوها من ليبيا ولا يجب أن تبقى؛ لأنها لا تعمل إلا على الفساد.

ليبيا محتلة وليست صاحبة قرار، والاحتلال بسلب الإرادة والتي أسهل للأعداء من ذي قبل، يجب أن نعمل ليل نهار لنحرر أنفسنا بكل الوسائل التي نملكها، الآن أنبه المسؤولين إلى خطورة تحملهم المسؤولية وتقصيرهم فيها بما نراه مما يعانيه الناس في ليبيا، أن المسؤولية في يوم القيامة فردية ولا يتحمل عنك شيء أحد، كل إنسان مرهون بعمله.

في الماضي كتائب من طرابلس والزاوية وتاجوراء وقفوا لوأد الفتنة قبل أن تشتعل النار، وهم يشكرون على هذا الموقف ويشكرون أنهم يقفون على صف واحد من أجل أن يمنعوا الفتنة والحكومة لأنها حكومة حفتر، يريد أن يدخل بها البلد ويستبد على كل شيء، ديكتاتور جديد.

إذا دخل حفتر طرابلس معناه لا أحد يستطيع التكلم ويخرج في تظاهرات وسيكون زوار الفجر والسجون، وأعيد لنا أقسى من النظام السابق، يعيد لنا نفس التصور هو وأولاده ويمكن لهم ويعطيهم رتبًا، وهذا لا ينبغي أن يسمحوا فيه، أشكر بيان القوى الفاعلة في طرابلس والكتائب على البيان، ويجب أن يقفوا صفًا واحدًا ضد الفتنة، لأن دخول الحكومة لطرابلس معناها فتنة وقتال ودمار وحرب.

المصالحة مع حفتر وعقيلة وهذه المجالس مجرد لعبة وليست مصالحة، بل يستغلونه لإلهاء الناس الغفلة، قد يظن الناس بهم خيرًا وهم يرددون الكلمة، والظالم يستمر في ظلمه.

المصالحة تكون عندما الظالم ينتهي ويقول ندمت وسامحوني وأنا أقدم نفسي للمحكمة والقصاص، في ذلك الوقت تكون المصالحة حقيقية يجب الدفع بها بقوة وجميع الناس يجب أن يحرصوا عليها.

