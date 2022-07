ليبيا – ثمن الناطق السابق باسم عمليات البنيان المرصوص أحمد الروياتي ما جاء في كلمة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المُقال مصطفى صنع الله.

الروياتي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وجه حديثه لصنع الله، قائلًا: “قلت الكثير مما كنا نقوله ونريد الاستمرار في قوله لولا انسداد كثير من أبواب الإعلام المرئي والمسموع أمامنا في الأشهر الأخيرة، بعد أن انحزنا للحق والحقيقة والواقع والممكن، ولم نكن على هوى أصحاب الإعلام”.

وأضاف الروياتي: “كفيت ووفيت أما نحن فمستمرون وإلى الدولة ماضون باذن الله”.

The post الروياتي: بعد أن انحزنا للحق إنسدت أمامنا أبواب الإعلام المرئي والمسموع first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية