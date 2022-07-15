بن صالح: صنع الله تسيطر على عقله شخصية الحشاش

وصف سليمان بن صالح محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن العسكري، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصطفى صنع الله، بـ”الحشاش” على إثر هجومه على رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال بن صالح في تدوينة عبر “فيسبوك”: “صنع الله يعرف تماما أن سهامه إلى صدر الدبيبة ستجد من يصفق لها، ويعرف أنه لو قذف حصوة صغيرة باتجاه حفتر سيجد من يجلده على ظهره وظهر اللي (من) خلفوه بسوط من نار” على حد قوله.

وتابع: “لم أكن لأقول فيه ما قلت لو خرج علينا بشكل محترم وبكلام مختصر وأعلن عن رفضه تنفيذ قرار الدبيبة ذاكراً أسباب الرفض المنطقية وأنه سيلجأ للقضاء لإبطال قرار تنحيته” وفق تعبيره.

واستدرك بن صالح: “لكنه يأبى إلا أن يكشف لليبيين عن شخصية الحشاش التي تحتل عقله وتسيطر عليه، إذن والأمر هكذا ليس له علينا حق الاحترام، ولن يجد مثله منا إلا الهجاء والتقريع” بحسب قوله.