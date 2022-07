القماطي لـ صنع الله: سردياتك ناقصة لماذا لم تُشِر إلى حفتر أبدًا

ليبيا – وصف رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا انتقاد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المُقال مصطفى صنع الله لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة بـ”الجيد”.

القماطي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال: “⁧الدبيبة‬⁩ وعون ومكاتبهم على بعد أمتار من صنع الله وتمارس حرية النقد ببركات ⁧‫فبراير‬⁩”.

‏وأضاف القماطي زاعمًا: “ولكن سردياتك ناقصة، فالذي اتفق على إقالتك هو ⁧حفتر‬⁩، ومحاولات بيع النفط بسعر مخفض ليست بعيدة عنه، فلماذا لم تُشِر إليه أبدًا رغم أنه أكبر معرقل للمؤسسة الوطنية للنفط؟”.

