الارصاد: درجات الحرارة ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين بهذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 15/ 07 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء لا تشهد تغير في حالة الطقس على اغلب المناطق.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية حيث الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح مابين ( 27 – 35 ) م, بينما تسجل على مناطق الوسط والجنوب مابين ( 35 – 39 ) مْ.

ومن المتوقع بحسب النشرة الصادرة عن المركز أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع طفيف خلال اليومين القادمين عل مناطق الجنوب الغربي .

والله أعلــــــــــــــــم.