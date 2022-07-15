البشتي: «الكبير وصنع الله وشكشك» يعتبرون مناصبهم حقاً مقدساً وليس من حقنا تغييرهم

انتقد المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، تمسك الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، ومصطفى صنع، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المُقال، وخالد شكشك، رئيس ديوان المحاسبة، بمناصبهم، على اعتبار أنها حق مقدس.

وقال البشتي، عبر حسابه على موقع التواصل “فيسبوك”:” الكبير و صنع الله و شكشك، معتبرين مناصبهم حقا مقدسا أو ورثة من آباءهم مدى الحياة”.

وتابع:” وليس من حقنا تغييرهم، رغم بقائهم فيها لسنوات طويله”.

وكان صنع الله، رفض قرار حكومة الدبيبة الذي نصّ على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.