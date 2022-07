ليبيا – قال المحلل السياسي محمد فؤاد إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المكلف من حكومة تصريف الأعمال فرحات بن قدارة بدل أن يدخل السجن يأتي على طرابلس كرئيس للمؤسسة ،مضيفًا:” إن مكافأة المجرمين هي أفضل طريق للانهيار السريع”.

فؤاد وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،تابع:” موقفي لم يتغير منذ أن أصبحت أعي مايدور من حولي وليس فقط بعد فبراير، ولن تقوم لنا قائمة بدون تفكيك الجماهيرية وإلغاء الكتاب الأخضر”.

وأضاف: وهذا لم يحدث بعد فبراير بل إن الأمر ازداد سوءا،فنحن نعيش الجماهيرية الثانية من دون رائد عصر الجماهير”.

ورأى فؤاد أن إجراء الانتخابات النيابية أول خطوة في سبيل الحل الأزمة، مستدركًا:” لايوجد حل نهائي سياسي للأزمة إلا بعد القضاء على حفتر “.

The post فؤاد: لن تقوم لنا قائمة بدون تفكيك الجماهيرية وإلغاء الكتاب الأخضر first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية