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دومة: صنع الله تستر على حكومة الدبيبة حتى إقالته

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة أن ما ورد على لسان رئيس مؤسسة النفط المقال مصطفى صنع الله من اتهامات في حق مسؤولين هو تستر على الفساد، داعيا للتحقيق فيها.

وقال دومة في تغريدة عبر “تويتر”: “ما صرح به رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال ليلة البارحة في حق بعض المسؤولين في حكومة طرابلس والتستر عليهم إلى حين تغير مجلس الإدارة يستحق فتح تحقيق من مكتب النائب العام للوقوف على مصداقية ما أدلى به من عدمه”.

وشدد النائب على ضرورة التحقيق مع المذكورين في هذا التآمر والانتهاكات الجسيمة في حق الدولة.

وكان صنع الله اتهم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وعددا من المسؤولين في حكومته بالتورط في قضايا فساد زاعما وجود أدلة على ذلك.

 

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صحيفة الساعة 24

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